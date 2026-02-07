Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de bir otobüsün akülerini çalan zanlı yakalandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir otobüsün akülerini çalan ve 21 suç kaydı olan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:02 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:02
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi'nde bir otobüsün akülerinin çalınması olayına ilişin çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı araştırmalar ve 48 saatlik kamera kaydının incelemesiyle olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ö.F.O. (38) yakaladı.

        Toplam 21 suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, çalınan 2 akü sahibine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

