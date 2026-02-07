Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Ozan Gönen, Yarkın Keskin, Mustafa Gürhan Soysal
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 10, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 18, Merve Uygül 7, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Collier 21, Feray Dalkılıç 2
Emlak Konut: Günesh Karaoğlan 3, Ferda Yıldız 9, Thomas 15, Ceren Akpınar 5, Delaere 18, Zeynep Çelik 2, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 4, Gizem Başaran Turan 11, Macaulay 4, Berfin Sertoğlu 17
1. Periyot: 11-25
Devre: 29-50
3. Periyot: 50-67
KAYSERİ
