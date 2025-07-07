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        Kayseri'de bir kişi üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti

        Kayseri'de bir kişi tartıştığı üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:07
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        Kayseri'de bir kişi üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti
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        Kayseri'de bir kişi tartıştığı üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti.

        Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'ta ikamet eden H.A.D. (76) ile üvey kızı Y.K. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında H.A.D. tüfekle önce üvey kızını, ardından kendisini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, üvey babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Y.K. ise sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın şokunu atlatamayan Y.K'nin annesi ise polis ile yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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