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        Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi, öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor

        Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi, yaz boyunca teknoloji tutkunu öğrencilere kapılarını açmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:21
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        Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi, öğrencilere kapılarını açmaya devam ediyor
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        Talas Belediyesi e-Spor ve İnovasyon Merkezi, yaz boyunca teknoloji tutkunu öğrencilere kapılarını açmayı sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan merkezde, haftalık ortalama 120 öğrenci eğitim alırken, toplamda 9 hafta sürecek programla 1080 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

        Robotik kodlama, Arduino, 3D modelleme ve temel beceri atölyeleri gibi dört ana başlıkta gerçekleştirilen eğitimler, çocuklara sadece bilgi kazandırmakla kalmıyor aynı zamanda onların potansiyellerini keşfetmelerine de imkan tanıyor.

        Teknolojiye ilgisi ve yeteneği olan öğrenciler, İnovasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan özel teknoloji takımlarına seçilerek TEKNOFEST, TÜBİTAK ve benzeri prestijli yarışmalara hazırlanırken, Kayseri'yi ulusal düzeyde temsil etme fırsatı da yakalıyor.

        Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından planlanırken, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla eğitim destekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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