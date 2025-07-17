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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:00
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen 1,79 metre boyunda ve 27 yaşındaki Merve Arı ile bir yıllık anlaşmaya varıldı.

        Geçen sezon da Kayseri ekibinin kadrosunda yer alan Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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