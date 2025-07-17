Melikgazi Kayseri Basketbol, Merve Arı'yı renklerine bağladı

Geçen sezon da Kayseri ekibinin kadrosunda yer alan Meltem Avcı Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Nesibe Aydın forması giyen 1,79 metre boyunda ve 27 yaşındaki Merve Arı ile bir yıllık anlaşmaya varıldı.

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