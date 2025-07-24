Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi" ilgi görüyor

        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nden açıldığı günden bu yana 35 gelin adayı, cüzi miktardaki kiralama ücreti karşılığında faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi" ilgi görüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nden açıldığı günden bu yana 35 gelin adayı, cüzi miktardaki kiralama ücreti karşılığında faydalandı.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, ihtiyaç sahibi genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulan "Kar Tanesi Gelinlik Evi", hem gelinlik hem de bindallı seçenekleriyle hizmet veriyor.

        Belediye bünyesinde faaliyet gösteren mekan, gelin adaylarının bütçelerini zorlamadan, gönüllerince seçim yapabilecekleri zengin bir kıyafet yelpazesi sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nin bir kıyafet hizmeti değil aynı zamanda bir umut ve dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

        Belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmeti olmadığını aynı zamanda insanların mutluluğuna dokunmak olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Hayatlarının en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanlarında olmayı görev biliyoruz. 2025'in 'Aile Yılı' olması vesilesiyle, bu hizmetimizi daha da anlamlı buluyoruz. Gelinlik ve bindallı gibi özel giysiler artık erişilebilir hale geldi."

        Öte yandan, "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nde ki görevliler de gelin adaylarına giyimden küçük tadilatlara kadar pek çok konuda ücretsiz hizmet veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
        Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde ilk etap sona gelindi
        Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde ilk etap sona gelindi
        Çocuklardan camilerin 30 yıldır gönüllü temizliğini yapan Dursun Kaçan'a çi...
        Çocuklardan camilerin 30 yıldır gönüllü temizliğini yapan Dursun Kaçan'a çi...
        Kayseri'de yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kayseri'de yolcu otobüsünde 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kayseri bağlantısına ilişkin açıklama
        Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kayseri bağlantısına ilişkin açıklama
        Kayseri'de çalıştığı iş yerinin aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakala...
        Kayseri'de çalıştığı iş yerinin aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakala...