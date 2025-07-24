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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 15 milyon liralık bakım tasarrufu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 1500'e yakın soğutma ve ısıtma cihazının bakım ve onarımını kendi teknik personeliyle gerçekleştirerek belediye bütçesine yaklaşık 15 milyon liralık katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:13 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:13
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 15 milyon liralık bakım tasarrufu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 1500'e yakın soğutma ve ısıtma cihazının bakım ve onarımını kendi teknik personeliyle gerçekleştirerek belediye bütçesine yaklaşık 15 milyon liralık katkı sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesindeki tüm birim ve tesislerde bulunan yaklaşık 1500 soğutma ve ısıtma cihazının bakımını kendi personeliyle gerçekleştiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, yaz aylarında artan sıcaklara karşı vatandaşlara konforlu bir ortam sunabilmek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olduklarını ifade etti.

        Sosyal yaşam merkezlerinden hizmet binalarına kadar her alanda aralıksız çalışmalara devam ettiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyemize bağlı tesislerimiz ve belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerimizin 1500'e yakın soğutma, ısıtma cihazımızın bakım, onarımı teknik personelimiz tarafından yapılıyor. Bu bakım ve onarımdan Büyükşehir Belediyesine katkımız 15 milyon lira civarındadır. Personelimiz haftalık, aylık ve yıllık periyotlarla tüm cihazların kapsamlı bakımını düzenli şekilde sürdürüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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