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        Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ni ziyaret etti

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:14
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        Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ni ziyaret etti
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet bölgesinde yapımı tamamlanmak üzere olan millet bahçesinde çalışmaları denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, vatandaşların hizmetine sunulan millet bahçesinin yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştirileceklerini belirtti.

        Millet bahçesinin 7'den 70'e herkesin gece gündüz uğrak noktası olmaya başladığını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Seyir alanı, etkinlik alanı, oturma ve piknik alanları hizmete açıldı. Ancak Kafe Sinan gibi bazı donatıların altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla millet bahçesi tüm donatılarıyla hizmet verecek. Bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra kamp gibi farklı aktivitelere de ev sahipliği yapacak olan millet bahçesi, aynı zamanda Kayseri'mize yeni bir yaşam ve aktivite alanı kazandırmış olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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