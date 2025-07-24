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        Kayseri'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:57
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        Kayseri'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 9 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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