Yerel tohumla çiftçilere destek için 1350 erkenci kapya biberi ekildi

Kocasinan Belediyesi, yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile 1350 kök erkenci kapya biber ekimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen deneme üretimlerinin gerçekleştirildiği bahçeyi ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni ve farklı projeler ürettiklerini belirtti.

Şeker Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda yürütülen deneme üretimini incelediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, " “Yeni çalışmamızla da ata tohumlarımızı yaşatıyor, geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimi desteklediklerini hem de yerel tohumların korunmasına katkı sağladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile 1350 kök erkenci kapya biber ekimi gerçekleştirdik. Bu çalışmayla amacımız, erkenci kapya biberin üretim sürecini çiftçilerimize öğretmek ve bu ürün aracılığıyla yeni bir ekonomik fırsat oluşturabilmektir. Bahçemizin diğer bölümünde ise coğrafi işaret tesciline sahip olan Gömeç fasulyesinin tohumlarını artırmak ve bu yerel değeri yaşatmak adına bir ekim gerçekleştirdik. Bu üretimle birlikte geleneksel ürünlerimizin, özellikle de ata tohumlarımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Günümüzde sanayi ve teknolojik üretim ön planda olsa da tarımsal üretim ve geleneksel değerlerimiz ihmal edilmemelidir. Gömeç fasulyesinin birkaç yıl boyunca bu alanda ekimini sürdürerek tohum miktarını artırmayı ve sonrasında bölge çiftçilerimizin bu ürünü yeniden ekmesini sağlamayı planlıyoruz. Böylece hem Gömeç fasulyesinin hem de diğer ata tohumlarımızın üretimini artırarak tarımsal çeşitliliğimizi ve kültürel mirasımızı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz."