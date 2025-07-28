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        Kar ve buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri, sıcaktan kaçanları ağırlıyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Yaz aylarının gelmesiyle etkili olan sıcak havalardan bunalanlar, kayaların arasından akan Kapuzbaşı Şelaleleri'nin buz gibi suyuyla serinleme fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:35
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        Kar ve buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri, sıcaktan kaçanları ağırlıyor
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Yaz aylarının gelmesiyle etkili olan sıcak havalardan bunalanlar, kayaların arasından akan Kapuzbaşı Şelaleleri'nin buz gibi suyuyla serinleme fırsatı buluyor.

        Kayseri ve civar illerde son günlerde 40 dereceye ulaşan kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyen ziyaretçiler, Yahyalı ilçesinde bulunan şelalelere, dağların ve Zamantı Irmağı'nın manzarası eşliğinde ulaşıyor.

        Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gelen misafirleri ilk olarak, kar ve buzullardan beslenen ve yaklaşık 80 metre yükseklikten dökülen buz gibi suyun serinliği karşılıyor.

        Şelalelerin oluşturduğu serinlikte ferahlayan, buz gibi suya yalın ayak giren ve yer yer akan suyun kıyısında oturup dinlenen vatandaşlar, burada şehrin stresli hayatından uzakta adeta doğal klima ortamında zaman geçiriyor.

        Ziyaretçilerden Engin Albayrak, AA muhabirine, şelaleleri görmek için Mersin'den geldiğini söyledi.

        Şelalelerin yakınında serin bir havanın olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Mersin'in sıcak havasından bunaldığımız için daha önce namını duyduğumuz şelaleye geldik. İlk defa geldim. İyi ki gelmişiz. Çukurova çocuğu olduğumuz için sıcak havayı iyi biliriz. Buranın havası, suyu, şelalenin verdiği ferahlığı içimizi ayrı bir heyecana büründürdü. Sadece bu görsel ve suyun soğukluğu için kesinlikle gelinir."

        - "Tam bir doğal klima"

        Abbas Fırat da Kapuzbaşı Şelaleleri'nin inanılmaz bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

        Şelalelerden buz gibi suyun aktığını anlatan Fırat, "Tam bir doğal klima. Hayran kaldık. Herkesin buraya gelmesi gerekiyor. İnanılmaz bir yer. Her yerden su fışkırıyor. Buz gibi. Sular ayaklarımı uyuşturuyor. Burada aldığımız soğuk bizi 3-4 saat götürür." dedi.

        Erkut Kurt ise Kapuzbaşı'na daha önce geldiğini ve tekrar görmek istediğini ifade etti.

        Uzun bir yolculuk yaptıklarını ancak buz gibi suların verdiği hissin buna değdiğini vurgulayan Kurt, herkesin bu duyguyu yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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