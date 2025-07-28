Kayseri'de belediye personellerine AFAD eğitim verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin personellerine AFAD tarafından "Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi" verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı planlamasında, AFAD iş birliğiyle yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, afetlere hazırlık eğitimleri konusunda yaptıkları çalışmalara önem verdiklerini belirtti.

AFAD'la iş birliği yaptıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hepimizin bu konuda eğitim alması gerekir. Gerek deprem döneminde, gerek yangınlarda, gerek sel felaketlerinde hep beraber gözlemliyoruz. Hekimlikte bir kural vardır, faydalı olmaktan ziyade zararlı olmamak önemlidir. O da bilgiyle, donanımla, beceriyle olur. Yetenekle, öngörüyle, ekiple olur. Bu anlayış içerisinde bir çalışma yapılıyor."