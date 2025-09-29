Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey babası ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.

