        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey babası ağır yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:54
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey babası ağır yaralandı
        Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Üvey babasını yaralayan Y.C.K. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

