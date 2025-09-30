Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hastanede öldü

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:18 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hastanede hayatını kaybetti.

        Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki evde tartıştığı üvey oğlu Y.C.K. tarafından bıçaklanan Hasan Puğu (31), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Puğu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta dün, 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan Puğu ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçaklamış, yaralanan Puğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılmıştı.

        Y.C.K. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakla yaraladı
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakla yaraladı
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey babası ağır yaralandı
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey babası ağır yaralandı
        Kayseri'de otomobilin çarpan yaya öldü
        Kayseri'de otomobilin çarpan yaya öldü
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
        Kayseri'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
        Kayseri'de yasa dışı bahis soruşturmasında 11 tutuklama
        Kayseri'de yasa dışı bahis soruşturmasında 11 tutuklama
        Cemil Çiçek: Batı dünyası vicdanını, İslam dünyası da aklını kaybetti
        Cemil Çiçek: Batı dünyası vicdanını, İslam dünyası da aklını kaybetti