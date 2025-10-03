İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Kayseri'de protesto edildi

Kayseri'de vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, tekbir getirerek, "Katil İsrail" sloganları attı.

Kadınlar, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Bebek katili İsrail", "Benim gündemim Sumud", "Katil ABD" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform adına konuşan Erdal Ergenç, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için birçok ülkeden sivil ve silahsız gemilerle yola çıkıldığını, Küresel Sumud Filosu'nun bütün dünyanın gözü önünde İsrail tarafından alıkonduğunu ve gönüllülerin gözaltına alındığını söyledi.

Filonun amacına ulaştığını ve başarılı olduğunu vurgulayan Ergenç, "İsrail, tüm dünyanın gözü önünde mahkum edilmiştir. Gıda ve eczadan başka bir şey taşımayan gemilere savaş gemisi muamelesi yapılmıştır. Küresel sistem iflas etmiştir. İsrail'e karşı hiçbir uluslararası sözleşme uygulanmamaktadır." diye konuştu.