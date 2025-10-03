Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı

        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:57
        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (59), saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

