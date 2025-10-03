Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (59), saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
