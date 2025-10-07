Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), "Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları sayesinde ISO 50001:2018 "Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, enerji tasarrufunun geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan birisi olduğunu ifade etti.

KASKİ'nin enerji verimliği konusundaki gayretlerinin tescillendiğine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Elde edilen başarı, hem çevremizi korumak hem de kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak adına büyük önem taşımaktadır. Bu belgeyle, hem enerji verimliliğini arttırmak hem de çevremizi korumak adına doğru bir yolda olduğumuzu göstermiş olduk. Kayseri’miz, sürdürülebilirlik konusunda örnek şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bundan sonra da enerji tasarrufuna yönelik projeler geliştirerek hem Kayseri’ye hem de ülkemize katkı sağlamayı sürdüreceğiz."