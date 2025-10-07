Kayseri'de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

Öte yandan başka denetimlerde plakasız araç kullanan bir sürücüye 15 bin 712 lira, bulvar üzerinde ters yöne dönüş yapan sürücüye ise 13 bin 799 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücülerine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 930 lira ceza uyguladı.

Kayseri'de düğün konvoyu sırasında trafiği durduran ve tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne toplam 9 bin 930 lira ceza kesildi.

