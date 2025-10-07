Kayseri'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ç. (39) ile U.T'yi (34) yakaladı.
İkametlerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 150 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
