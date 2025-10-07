Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 07.10.2025 - 09:14 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:14
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ç. (39) ile U.T'yi (34) yakaladı.

        İkametlerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 150 fişek ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

