        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi, "Engelsiz Melikgazi" minibüsünü hizmete sundu

        Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak "Engelsiz Melikgazi" minibüsünü hizmete sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:11
        Melikgazi Belediyesi, "Engelsiz Melikgazi" minibüsünü hizmete sundu
        Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak "Engelsiz Melikgazi" minibüsünü hizmete sundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan engelli bireyler için hizmete sunulan minibüsü inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ilçede yaşayan engelli bireylerin erişebilir yaşam becerilerini güçlendirmeye katkı sunacaklarını ifade etti.

        Bedensel engelli vatandaşların özellikle evden kamu hastanelerine ulaşırken zorluk yaşadığına değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bize yapılan başvurularda biz elimizden geldiğince destek verdik ama bu işi daha profesyonel bir şekilde yapmak üzere ‘Engelsiz Melikgazi’ minibüsü aldık. Hizmete başlıyor. Bir nevi belediye taksisi gibi çalışacağız. İhtiyaç sahibi ve ikameti Melikgazi'de bulunan bedensel engelli veya engelli arabası ile hastanelere ulaşmaya çalışan vatandaşlarımız belediyemize başvuru yapabilirler. Engelli vatandaşlarımız taşınırken yanında mutlaka refakatçisi olmalıdır. İletişim merkezimizi en az iki gün önce arayarak randevu alabilirsiniz. Bu hizmetten yararlanmak için mutlaka rezervasyon yapılması gerekiyor. Minibüsün içinde tekerlekli ve akülü araçların rahat binebilmesi için özel rampa mevcut. Engelli vatandaşlarımızı, hastanede işleri bittikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz."

