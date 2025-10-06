Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Fedakar anne hayatını serebral palsili üçüzlerine adadı

        Kayseri'de hayatını doğuştan serebral palsili (beyin felci) 8 yaşındaki üçüzlerine adayan Ayşe Kemik, verdiği mücadeleyle örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:28
        Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Kemik'in 8 yıl önce erken doğum sırasında oksijensiz kalan çocukları serebral palsili olarak dünyaya geldi.

        Anne Kemik, 8 yıldır çocuklarına gözü gibi bakarken, tedavileri sırasında da yanlarından bir an olsun ayrılmıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Kemik, tedaviyle çoğul bir gebelik dönemi geçirdiğini belirterek, 29. haftada dünyaya gelen Gülce, Defne ve Çınar isimli üçüzlerinin doğum esnasında oksijensiz kaldığını anlattı.

        Kuvözde de bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Kemik, şunları kaydetti:

        "Hepsinin durumu ve gelişimleri farklı. Fizik tedaviye 8 aylıkken başlamıştık, şu an 8 yaşındalar. Gayet güzel ilerliyoruz. Tek ilacımız tedavi. Yani başka bir tedavi yok. Bunun ilacı

        sadece ortopedik ameliyatlar. Doktorumuzla güzelce ilerliyoruz. Zorlu bir süreç. İlk başta aile olarak böyle bir hastalıktan haberimiz, bilgimiz olmuyor ama yaşaya yaşaya, öğrene öğrene bir şeylerle mücadele etmeye başlıyoruz. Aslında bu mücadeleyi çocuklarımızın gücünden alıyoruz. Onlar çok güçlü. Şehir Hastanesi'nde tedavimize devam ediyoruz. Annesi olarak her türlü şeylerini yapıyorum."

        Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz ise 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olduğunu hatırlattı.

        Farklı nedenlerden dolayı serebral palsinin oluşabileceğine değinen Tomruk, erken fiziksel tedavinin hastalığa çözüm bulunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

