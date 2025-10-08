Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı kapılarını açtı

        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:25
        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı.

        Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, her iki sandalyenin birinin, her on yataktan yedisinin Kayseri'de üretildiğini söyledi.

        Bununla gurur duyduklarını dile getiren Çiçek, mobilyada rekorlar kırıldığını, bu alanda istihdam ve ihracatla ülkeye katkı sağlandığını belirtti.

        Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya​​​​​​​, bu tür organizasyonların hem Kayseri'nin hem de ülkenin ihracatına katkı sağlayacağını ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

        Fuarda, bahçe mobilyasından yatak odasına, salon takımından yemek odasına, genç odasından ofis mobilyalarına kadar pek çok ürün çeşidi yer alıyor.

        Yerli ve yabancı mobilya alıcılarının ilgi gösterdiği fuar, 12 Ekim'e kadar açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

