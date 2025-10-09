Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahibi 228 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştırıyor

        Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapamayan 228 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:30 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:30
        Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahibi 228 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştırıyor
        Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapamayan 228 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda mühendisleri gözetiminde belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, her gün belediye ekiplerince vatandaşlara ulaştırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilediklerini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, belediye olarak hayatın her alanında vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Genç-yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin 7’den 70'e herkese ulaşmaya çalışıyoruz. İlçemizde engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan 65 yaş üzeri 228 kişiye haftanın yedi günü sıcak yemek ikram ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak ve onların dualarını alabilmektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

