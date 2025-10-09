Kayseri'de 7. Bilim Şenliği düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17-19 Ekim arasında gerçekleşecek şenlikte, robotik ve kodlama atölyeleri, VR ve AR deneyimleri, bilim söyleşileri ve uzay temalı sergiler gibi birçok etkinlik yer alacak.

Şenlik kapsamında, ayrıca SOLOTÜRK Kayseri semalarında gösteri sunacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gerçekleşecek gösteri, 18 Ekim saat 14.00'te yapılacak.