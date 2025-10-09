Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Araç içerisinde yapılan aramada, 501 gram uyuşturucu madde ve 76 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çadırkaya Mahallesi'nde takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

