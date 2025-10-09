Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Bölgede yapılan aramada, 3 dedektör ile 4 kazma ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Araplı Mahallesi Seylik mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen S.B, M.D, İ.T. ve M.A.G. suçüstü yakalandı.

