        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:32
        Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Araplı Mahallesi Seylik mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen S.B, M.D, İ.T. ve M.A.G. suçüstü yakalandı.

        Bölgede yapılan aramada, 3 dedektör ile 4 kazma ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

