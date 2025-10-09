Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Araplı Mahallesi Seylik mevkisinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yaptıkları belirlenen S.B, M.D, İ.T. ve M.A.G. suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada, 3 dedektör ile 4 kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
