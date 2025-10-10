Eski Kayseri OSB Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar eski Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, A.Ö, H.K, O.A, A.İ, A.Y, H.C, M.K, Ö.B, S.A, S.S, Ş.A, Ş.Ö, Y.İ, M.S, N.B, A.E. ile taraf avukatları hazır bulundu, diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Nursaçan, hakkında yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Nursaçan, Kayseri OSB'nin gelişimi, temsili ve menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.

Kayseri OSB'de 3 dönem seçim kazandığını ve hizmet ettiğini anlatan Nursaçan, "Biz sanayiciyiz, bu memleket için üretmek zorundayız. İhracat yapmak durumundayız ama hak etmediğimiz bir şekilde maalesef 3 dönem sandıkla seçim kazanmanın bedelini burada ödüyoruz." dedi.

Suç kastıyla hareket etmediğini ve hukuka aykırı şekilde maddi menfaat sağlamadığını savunan Nursaçan, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. "Görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından haklarında dava açılan 16 sanık da suçlamaları reddetti. Sanık avukatları, davaya konu olan suçlamalar hakkında bazı kurumlardan belge talebinde bulunarak, eksik hususların giderilmesini talep etti. Avukatların talebini kabul eden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ocak 2026'ya erteledi. - Olay Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı. Duruşma savcısı, önceki celselerde açıkladığı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.