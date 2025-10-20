Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı

        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldürüp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:38
        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldürüp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

        Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli'yi silahlı saldırı sonucu öldürüp olay yerinden kaçan E.T, belirlenen adreste jandarma tarafından yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Yerli, aracıyla seyir halindeyken dün uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı ise kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

