        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek

        Kayseri'de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" düzenlenecek.

        Giriş: 28.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:54
        SGK İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne göre Almanya'da çalışan vatandaşlar ile bu kişilerin aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahip oldukları ifade edildi.

        Açıklamada, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek için SGK ile Alman Emeklilik Sigortası kurumları arasında 11-13 Kasım'da SGK Kayseri il binasında "Türkiye-Almanya Danışma Günleri" etkinliği düzenleneceği belirtildi.

        Danışma etkinliğinden Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireylerinin yararlanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanmayla yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecek. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde verilecek. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası /sicil numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

