        Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı deplase (yer değiştirme) çalışmaları kapsamında 1-2 Kasım'da İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı kesişimindeki kavşağı araç trafiğine kapatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:48
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı deplase (yer değiştirme) çalışmaları kapsamında 1-2 Kasım'da İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı kesişimindeki kavşağı araç trafiğine kapatacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları nedeniyle 1-2 Kasım tarihlerinde İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı'nın kesişiminde bulunan kavşak araç trafiğine kapatılacak.

        Ayrıca, çalışma süresince otobüs güzergahlarında geçici düzenlemeler yapılacak.

        Açıklamada, çalışma süresince sürücülerin trafik güvenliği ve akışın düzenli sağlanabilmesi adına, belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere dikkatle uymaları gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

