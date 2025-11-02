Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Aşık Veysel tiyatro oyununu izledi

Türk halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını konu alan "Aşık Veysel" tiyatro oyunu, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunu izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, devlet tiyatrolarının kültür ve sanat alanında önemli katkıları olduğunu ifade ederek, şehirdeki faaliyetlerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Vali Çiçek'le birlikte oyunu keyifle izlediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Bu güzel oyun vesilesiyle Anadolu'nun gönül diliyle yoğrulmuş, sözlerinde hikmetler dolu büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.