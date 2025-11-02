Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Aşık Veysel tiyatro oyununu izledi

        Türk halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını konu alan "Aşık Veysel" tiyatro oyunu, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Aşık Veysel tiyatro oyununu izledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını konu alan "Aşık Veysel" tiyatro oyunu, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyunu izledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, devlet tiyatrolarının kültür ve sanat alanında önemli katkıları olduğunu ifade ederek, şehirdeki faaliyetlerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

        Vali Çiçek'le birlikte oyunu keyifle izlediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Bu güzel oyun vesilesiyle Anadolu'nun gönül diliyle yoğrulmuş, sözlerinde hikmetler dolu büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i saygıyla ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü
        Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü
        Kayseri Şeker bu sezon 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor
        Kayseri Şeker bu sezon 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor
        Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde yol ve kilitli parke çalışması yap...
        Kocasinan Belediyesi kırsal mahallelerde yol ve kilitli parke çalışması yap...
        Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Erşan'dan "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" me...
        Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Erşan'dan "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" me...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını inceledi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını inceledi
        Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu
        Türk dünyasından 48 şair ve yazar Kayseri'de buluştu