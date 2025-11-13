Kayseri Ticaret Borsası'nın "Hububat ve Çekirdek Merkezi Projesi" tamamlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin Kayseri’yi entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine kavuşturacağını belirtti.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif eliyle inşa edilen merkez, her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 modern ticaret dükkanını bünyesinde barındırıyor.

