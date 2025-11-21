Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (38) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
