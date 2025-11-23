Kayseri'de tıbbi atıkları yol kenarına atan zanlı yakalandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tıbbi atık malzemeleri yol kenarına atan şüpheli gözaltına alındı.
Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "tıbbi atıklar yol kenarında" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.B. (52) gözaltına alındı.
Zanlı hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
