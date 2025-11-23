Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçek'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, ülkenin dört bir yanında, her şartta ve her koşulda fedakarca çalışa öğretmenlerin gününü kutladı.

        Çiçek, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlik mesleğine ilk adım attığınız o kutlu günden itibaren, ömrünüzü bu milletin evlatlarına adadınız. Sizler, öğretmen olmayı seçerken sadece bir meslek tercih etmediniz. Adanmışlığı, fedakarlığı, bir insanın yüreğine ışık olmayı ve yaşatmak için yaşamayı tercih ettiniz. Gönlünüzde taşıdığınız bu kutsal sorumlulukla, seçtiğiniz yolda durmadan, yorulmadan, büyük bir özveri ve inançla yürüyorsunuz. Bugün bu büyük millet geleceğe umutla, güvenle bakabiliyorsa bunda en büyük pay sizlerin emeğinde, sabrında ve yüreğinde saklıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Başkan Palancıoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Başkan Palancıoğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Antalya'da otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi Kayseri'de defn...
        Antalya'da otomobilin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi Kayseri'de defn...
        Mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra kazada ölen Şükran Ela defnedildi
        Mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra kazada ölen Şükran Ela defnedildi
        Kayseri'de klasik otomobil ve model uçak tutkunları gösteri sundu
        Kayseri'de klasik otomobil ve model uçak tutkunları gösteri sundu
        Kayseri'de Suriçi Camikebir Projesi'nde resmi süreç başlatıldı
        Kayseri'de Suriçi Camikebir Projesi'nde resmi süreç başlatıldı
        Melikgazi'de sanatla iç içe yaşam, kültür etkinlikleri devam ediyor
        Melikgazi'de sanatla iç içe yaşam, kültür etkinlikleri devam ediyor