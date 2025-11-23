Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Suriçi Camikebir Projesi'nde resmi süreç başlatıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde resmi süreç başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:09
        Kayseri'de Suriçi Camikebir Projesi'nde resmi süreç başlatıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde resmi süreç başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödüllü proje, planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

        Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2,22 hektarlık alanda 1. etap için hazırlıklar tamamlandı.

        Şehir merkezinde tarihi kimliği koruyan, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen proje, tebligat sürecinin ardından yıkımların tamamlanmasıyla yeni etaplara doğru ilerlemeye devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

