        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim verildi

        Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline, bitki besleme, ağaç dikimi ve ağaç hastalıkları hakkında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:00
        Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim verildi
        Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline, bitki besleme, ağaç dikimi ve ağaç hastalıkları hakkında eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede başarılı park ve bahçe çalışmalarını ileriye taşımayı amaçlayan eğitim, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda ziraat mühendisi Ünal Çolakel tarafından verildi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bitkilerin beslenmesi, ağaç dikim teknikleri ve ağaç hastalıklarıyla mücadele etme konusunda bilgilendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede park ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

        İlçeye birçok ağaç kazandırdıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi'de park ve bahçe çalışmaları rekor seviyede ilerliyor. Vatandaşlarımız ağaçların gölgesinde dinlensinler, çocuklarımız oyunlar oynasınlar, dünyamız nefes alsın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Her bir çınar bizim için geleceğe atılmış bir imza. Ağaç dikimi kolay iş değil, sırları ve önemli bakım püf noktaları var. Bilimle, ilimle gerçekleştirilen çalışmalar çok daha kıymetli oluyor. Bitki besleme, ağaç dikimi ve ağaç hastalıkları hakkında önemli bilgiler elde edildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

