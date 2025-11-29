Büyükşehir Belediyesinin Özvatan'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Özvatan'ın Küpeli Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin kırsal kesimlerinde yol yenileme ve asfalt çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Küpeli Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış olan kilitli parkeleri kaldırılarak yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Beş kilometre uzunluğundaki yolda 5 bin 300 ton sıcak asfalt üretim, nakliye ve serim çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, geçen yıllarda içme suyu sıkıntısından kaynaklı yollarda şebekelerin yenilenmesinden ve ilçenin doğalgaza kavuşmasından dolayı mahalle aralarındaki yolların bozulduğunu, Büyükşehir Belediyesinin bu bölgelerde asfalt çalışması yaptığını belirtti.

Sıcak asfalt sayesinde bölge halkının daha konforlu ulaşım sağlayacağını ifade eden Demir, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.