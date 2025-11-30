Kayserispor deplasmanda 240 gün sonra kazandı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligde 240 gün sonra deplasmanda galibiyet yüzü gördü.

Ligde zor günler geçiren ve 14. haftaya 9 puanla 17. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Kayseri temsilcisi, son deplasman galibiyetini 2024-2025 sezonunun 30. haftasında Adana Demirspor'a karşı 2-0'lık elde etmişti.

Deplasmanda galibiyet hasretini 22 hafta sonra dindiren Kayserispor, bu süreçte konuk olduğu 10 karşılaşmada 4 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 6'sında ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda kalesinde 21 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 11 kez ise rakip ağları havalandırdı.

Öte yandan Kayserispor, Çaykur Rizespor mücadelesinde elde ettiği 3 puanla bu sezonun 2. galibiyetine ulaşmış oldu.

Çıktığı 14 lig maçının 6'sında yenilen ve 6'sında da rakipleriyle berabere kalan Kayseri temsilcisi, 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'un 3 puanla ayrıldığı Çaykur Rizespor maçından önceki tek galibiyeti ise evinde oynadığı ve 3-2 galip geldiği Kasımpaşa karşılaşması almıştı.