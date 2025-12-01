Kayseri'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Germir Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi'nde Tuncay D, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.