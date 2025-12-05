Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinde vatandaş başvuru süreçleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlardan gelen başvuruların hızlı, doğru ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması için tüm birimlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:21
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Alo 153, Beyaz Masa, Web Formu, WhatsApp ve CİMER üzerinden belediyeye ulaşan vatandaş başvurularının daha etkin yönetilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, toplantının vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Toplantıda, başvuru süreçlerinin hızlandırılması, veri girişlerinin standartlaştırılması ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik analizler ve sunumlar yapıldı.

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından da sunum gerçekleştirildi.

        Toplantının sonunda, süreçlerin hızlandırılması, birimlerarası iletişimin güçlendirilmesi, veri giriş doğruluğunun arttırılması ve aylık performans raporlamasının başlatılması konularında ortak kararlar alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

