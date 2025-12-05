Büyükşehir Belediyesinde vatandaş başvuru süreçleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlardan gelen başvuruların hızlı, doğru ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması için tüm birimlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Alo 153, Beyaz Masa, Web Formu, WhatsApp ve CİMER üzerinden belediyeye ulaşan vatandaş başvurularının daha etkin yönetilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, toplantının vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda, başvuru süreçlerinin hızlandırılması, veri girişlerinin standartlaştırılması ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik analizler ve sunumlar yapıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından da sunum gerçekleştirildi.