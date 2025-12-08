Kayseri&#39;de hakkında 22 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında &quot;yağma&quot; ve &quot;dolandırıcılık&quot; suçlarından toplam 22 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile 689 bin 920 lira adli para cezası bulunan M.T. (36) yakalandı.Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.