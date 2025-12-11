Kayseri'de Osman Kavuncu-DSİ Kavşağı'ndaki tramvay hattı yarın yeniden hizmete giriyor
Kayseri'de, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı'nda raylı sistemi etkileyen alandaki çalışmalar tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yolun hizmete açılmasıyla beraber tramvay hattındaki aktarmalar sona erecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığının Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı’nda raylı sistemi etkileyen alandaki çalışmalarını tamamlandığını ve yarından itibaren tramvay hattındaki aktarmaların sona ereceğini belirtti.
Ekibe teşekkür eden Büyükkılıç, "Onlar gerçekten büyük bir özveriyle çalıştı. Ekibimiz, tramvay hattıyla ilgili tüm düzenlemeleri yaptı ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan yarın sabah tramvay hattımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah, bu gece tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
