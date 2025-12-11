Habertürk
        Kayseri'de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

        Kayseri'de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uygulama noktasında polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:24 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:24
        Kayseri'de polise çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uygulama noktasında polise çarpıp kaçan sürücü tutuklandı.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulamasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

        Sürücü M.A.A. kimlik kontrolü yapılırken polis memuruna çarparak olay yerinden kaçmaya başladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

        Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen zanlıya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 97 bin 39 lira ceza uygulandı.

        Araç sahibine "Sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 18 bin 677 lira trafik cezası kesildi.

        M.A.A. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Trafik polisi ise tedavi sonrası kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

        Öte yandan sürücünün kaçması ve aracı durdurmak için sürüklenen polis güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

