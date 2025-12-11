Habertürk
        Kayseri'de kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi.

        Giriş: 11.12.2025 - 22:59 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:59
        Kayseri'de kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi
        Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi.

        KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler adreslerdeki aramalarda, 2 bin 137 paket kaçak sigara ve 25 litre sahte alkol ele geçirdi.

        Operasyonda M.B. ile M.Ş.Ö. gözaltına alındı.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

