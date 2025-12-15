Başkan Büyükkılıç, Talas'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından tamamlanan enerji altyapı güçlendirme çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas ilçesi Şehit Komandolar Caddesi'nde tamamlanan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilin her noktasında koordinasyon içinde, hızlı ve kaliteli hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Belediyenin altyapı ve üstyapı yatırımlarında vatandaş konforunu önceleyen anlayışla hareket ettiğini belirten Büyükkılıç, tüm ilçelerde hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

Enerji altyapısının güçlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla KCETAŞ ekiplerince yürütülen kablo geçiş ve yama çalışmalarının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, yol vatandaşların kullanımına sunuldu.