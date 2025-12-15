Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Talas'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından tamamlanan enerji altyapı güçlendirme çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:32
        Başkan Büyükkılıç, Talas'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) tarafından tamamlanan enerji altyapı güçlendirme çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas ilçesi Şehit Komandolar Caddesi'nde tamamlanan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilin her noktasında koordinasyon içinde, hızlı ve kaliteli hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Belediyenin altyapı ve üstyapı yatırımlarında vatandaş konforunu önceleyen anlayışla hareket ettiğini belirten Büyükkılıç, tüm ilçelerde hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

        Enerji altyapısının güçlü ve güvenli hale getirilmesi amacıyla KCETAŞ ekiplerince yürütülen kablo geçiş ve yama çalışmalarının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

