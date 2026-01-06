Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:42 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 11 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince uzun süredir arananların yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturuldu.

        Özel ekip, 6 ay süren çalışmanın sonucunda, "12 yaşını tamamlamamış küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen özel ekipler, 11 yıldır aranan A.S'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığın yarg...
        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığın yarg...
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Futbol: Hazırlık Maçı
        Futbol: Hazırlık Maçı
        Bünyan Belediyesi Kayseri'nin en başarılı ilçe belediyesi seçildi
        Bünyan Belediyesi Kayseri'nin en başarılı ilçe belediyesi seçildi
        Kışın egzama vakaları artıyor Dr. Sema Karaoğlu: "Kuruluk kozmetik bir prob...
        Kışın egzama vakaları artıyor Dr. Sema Karaoğlu: "Kuruluk kozmetik bir prob...
        İstismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        İstismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı