Kayseri'de "Erciyes Kış Spor Festivali" gerçekleştirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek Kış Spor Festivali, 2 gün boyunca spor, eğlence ve rekabet dolu etkinliklerle kış turizmine ve şehrin sporuna katkı sunacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Erciyes Kış Spor Festivali", 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleştirilecek.



Festival kapsamında her yaştan katılımcıya hitap eden çok sayıda sportif ve eğlenceli etkinlik planlandı.





Programda "Gece Kayağı Gösterisi", "Atla Geçiş Gösterisi", "Karda Yakartop", "Slackline", "Lazer Run", "Balon Futbolu", "Çuval Yarışı", "Halat Çekme", "Kar Voleybolu", "Lastik Yuvarlama Yarışı", "Snowball (Kar Topu) Yarışı" ve "Labirent Oryantiring Parkuru" yer alıyor.



Etkinlikler saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek gece kayağı gösterisi ise Erciyes’te görsel bir atmosfer oluşturacak.

