        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi

        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesine yeni yapılan ek hizmet binasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:01
        ERÜ Rektörü Altun, diş hekimliği fakültesi ek hizmet binasını inceledi
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesine yeni yapılan ek hizmet binasında incelemede bulundu.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak ERÜ Diş Hekimliği Fakültesine yeni yapılan ek binayı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı

        41 bin metrekare kapalı alanı ve 399 diş ünit sayısı ile hizmet kalitesini, hizmet süreçlerini daha da üst seviyeye çekmeye gayret ettiklerini belirten Altun, diş hastanesinin vereceği hizmetlerle bölgeye hitap edeceğini belirtti.

        Hastanenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Altun, hastanenin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

