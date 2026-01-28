Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Giriş: 28.01.2026 - 18:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:12
        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü
        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kavaklı Mahallesi'nde iki katlı binanın alt katında sobadan sızan gazdan zehirlenmesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Dursun Koca (67), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Koca, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Ayrıca Dursun Koca'nın eşi Leyla Koca (65) ise zehirlendiği gün hayatını kaybetmişti.



